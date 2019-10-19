Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de üniversitelerin tasarladığı elektrikli araç yandı
Son Dakika Güncel Osmaniye'de üniversitelerin tasarladığı elektrikli araç yandı

Osmaniye'de üniversitelerin tasarladığı elektrikli araç yandı

1 saat önce

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) öğrencilerin tasarladığı EKARTE isimli elektrikli otomobili yandı.

Osmaniye'de üniversitelerin tasarladığı elektrikli araç yandı, System.String[]

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) öğrencilerin tasarladığı EKARTE isimli elektrikli otomobili yandı.

OKÜ IARES Kulübü öğrencileri tarafından yapılan araçta, Karacaoğlan yerleşkesine park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yerleşkeye Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Araç, TÜBİTAK'ın Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde 14-22 Eylül'de 15'incisi düzenlenen "Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları"nda Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşvik Ödülü'ne layık görülmüştü.

Osmaniye, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:10 Kaynak: AA
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