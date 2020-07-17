Osmaniye'de üreticilere Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtıldı - Son Dakika

Osmaniye Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından turunçgil üreticilerine "Akdeniz meyve sineği tuzağı" dağıtıldı.



Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde yapılan dağıtım töreninde üreticilere desteklerinin devam ettiğini belirtti.



Akdeniz meyve sineğiyle mücadelenin önemli olduğunun altını çizen Yılmaz, projede emeği geçenlere teşekkür ederek üreticilere bereketli yıl diledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut da İl Özel İdaresi tarafından alınan 1000 meyve sineği tuzağının 30 üreticiye dağıtıldığını kaydetti.