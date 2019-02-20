Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Uyarıcı Hap Operasyonu: 3 Gözaltı

Osmaniye'de Uyarıcı Hap Operasyonu: 3 Gözaltı

23 dakika önce

Osmaniye'de bin 12 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Osmaniye'de Uyarıcı Hap Operasyonu: 3 Gözaltı, System.String[]
Osmaniye'de bin 12 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye-Çardak mevkisinde, D-400 karayolu üzerinde durdurulan bir araçta yaptığı aramada, bin 12 adet cinsel içerikli uyarıcı hap ele geçirdi.

Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen uyarıcı haplarla ilgili olarak Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adli tahkikata başlandı. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:59 Kaynak: İHA

Çardak, Osmaniye, 3. Sayfa
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