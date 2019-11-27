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Osmaniye'de uygulamada silah ve uyuşturucu ele geçirildi
6 saat önce
Osmaniye'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 1 ruhsatsız tabanca ile 5 gram esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:23 Kaynak: İHA
Osmaniye'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 1 ruhsatsız tabanca ile 5 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, önceden belirlenmiş noktalarda uygulama yapıldı. Ekipler, şüpheli kişi ve araçlarda arama yaptı.
Aramalarda, bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 15 adet mermi, bir kişinin üzerinde de 5 gram esrar maddesi ele geçirildi.
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