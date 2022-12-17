Polisin ihtarına ateşle karşılık verdiler! Ölü ve yaralılar var

Osmaniye Kadirli'ye uyuşturucu sevk edileceği bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde uygulama noktası oluşturdu. Ekipler, içinde 4 şüphelinin bulunduğu 31 KNG 11 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayarak kaçan araç takibe alındı.

POLİSLE ÇATIŞTILAR

Ekiplerden kaçarken bir polis aracına çarpan şüpheliler, bu sırada da pompalı tüfekle polislere ateş açtı. Polis ekipleri de şüphelilerin bulunduğu aracı durdurmak için araca ateş etti.

3'Ü YARALANDI

Yaklaşık 2 kilometre süren kovalamaca, şüphelilerin başka bir polis aracına çarparak durmasıyla sona erdi. Bu sırada da polislere ateş açmayı sürdüren 4 şüpheliden 3'ü, ekiplerin de açılan ateşe karşılık vermesiyle yaralandı.

1 ŞÜPHELİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla 3 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı, biri de gözaltına alındı. Yaralı şüphelilerden biri, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polislerin yara almadığı olayda, şüphelilerin aracında 1 ruhsatsız pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.