Polisin ihtarına ateşle karşılık verdiler! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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Polisin ihtarına ateşle karşılık verdiler! Ölü ve yaralılar var

17.12.2022 01:16

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polislerin durdurmak istediği araçta bulunan 4 şüpheli ateşle karşılık verdi. Çıkan çatışmada 3 şüpheli vurulurken 1'i kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polislerin yara almadığı olayda şüphelilerin aracında 1 ruhsatsız pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Osmaniye Kadirli'ye uyuşturucu sevk edileceği bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde uygulama noktası oluşturdu. Ekipler, içinde 4 şüphelinin bulunduğu 31 KNG 11 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayarak kaçan araç takibe alındı.

POLİSLE ÇATIŞTILAR

Ekiplerden kaçarken bir polis aracına çarpan şüpheliler, bu sırada da pompalı tüfekle polislere ateş açtı. Polis ekipleri de şüphelilerin bulunduğu aracı durdurmak için araca ateş etti.

Polisin dur ihtarına ateş ederek karşılık verdiler! Çıkan çatışmada 4 şüpheliden 1'i hayatını kaybetti

3'Ü YARALANDI

Yaklaşık 2 kilometre süren kovalamaca, şüphelilerin başka bir polis aracına çarparak durmasıyla sona erdi. Bu sırada da polislere ateş açmayı sürdüren 4 şüpheliden 3'ü, ekiplerin de açılan ateşe karşılık vermesiyle yaralandı.

Polisin dur ihtarına ateş ederek karşılık verdiler! Çıkan çatışmada 4 şüpheliden 1'i hayatını kaybetti

1 ŞÜPHELİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla 3 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı, biri de gözaltına alındı. Yaralı şüphelilerden biri, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polislerin yara almadığı olayda, şüphelilerin aracında 1 ruhsatsız pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
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Uygulamadan kaçıp polise ateş açan 4 şüpheliden biri, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü Uygulamadan kaçıp polise ateş açan 4 şüpheliden biri, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü

Osmaniye, Hisarcık, Kadirli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisin ihtarına ateşle karşılık verdiler! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polisin ihtarına ateşle karşılık verdiler! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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