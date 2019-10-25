Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de "Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliği
Son Dakika Güncel Osmaniye'de 'Uyum Biz Bize Sohbetler' etkinliği

Osmaniye'de "Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliği

43 dakika önce

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğinde "Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliğinin 9'uncusu Osmaniye'de yapıldı.

Osmaniye'de

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğinde "Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliğinin 9'uncusu Osmaniye'de yapıldı.

Özel bir kuruma ait toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türk milletinin dünyanın her yerinde mazluma ve mağdura kol kanat gerdiğini söyledi.

Suriyeli sığınmacılara kucak açmaktan da iftihar duyduklarını ifade eden Vali Coşkun, "Her biriniz en güzel bir biçimde kendi evlerinize, hanelerinize, yurtlarınıza tekrar döneceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak dünyayı karşımıza alma pahasına bunu tesis etmek için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanı Recep İnce de Türk milletinin her zaman kendisine sığınanlara gönül kapılarını açtığını belirterek göçmenlerin dahil oldukları topluma uyum sürecini anlattı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu ise yüz yıl öncesinde bu coğrafyada aynı iklimin aynı gözyaşının çocukları olduklarını kaydetti.

Etkinlikte konuşmaların ardından "Birlikte yaşam kültürü" konulu sunum yapılıp, halk oyunu gösterisi sunuldu.

Birleşmiş Milletler, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan BM'nin 74. kuruluş yıl dönümü mesajı: Reforma gidilmesi artık zorunluluktur
İsmi değişen Boydak Holding'in yeni logosu, sosyal medyada FETÖ'cü Bank Asya'nın logosuna benzetildi Erkek çocuklarını öpüştüren fenomen Gaga Bulut'un hapishanede öldürüldüğü iddiası Twitter'a damga vurdu Öğrencilerin gözü önünde öğretmeni döven baba oğul tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 14:59:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de "Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]