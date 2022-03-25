Osmaniye'de uyuşturucu hapla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de uyuşturucu hapla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

25.03.2022 09:36
Osmaniye'de uyuşturucu hapla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 700 adet extacy uyuşturucu hap ile yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 700 adet extacy uyuşturucu hap ile yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında polis ekiplerince uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Kimlik sorgulamalarında F.K. ile M.M.Ş. olduğu belirlenen şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada poşet içerisinde 700 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de uyuşturucu hapla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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