Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları
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Osmaniye'de uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandıAlınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 27 Mayıs - 3 Haziran tarihlerinde...
Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:58 Kaynak: AA
'de uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 27 Mayıs - 3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4,2 gram esrar, 53 gram eroin, 0,73 gram metamfetamin ve 7 yeşil reçeteye tabi ilaç ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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