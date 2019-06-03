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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları

26 dakika önce

Osmaniye'de uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandıAlınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 27 Mayıs - 3 Haziran tarihlerinde...

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları, System.String[]
Osmaniye'de uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 27 Mayıs - 3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4,2 gram esrar, 53 gram eroin, 0,73 gram metamfetamin ve 7 yeşil reçeteye tabi ilaç ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:58 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel
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