Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları

Osmaniye'de narkotik ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 6 zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de narkotik ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 6 zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen kişilere yönelik 3-15 Temmuz tarihlerinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların ev, iş yeri ve araçlarındaki aramada, 246 gram eroin, 69 gram metamfetamin, 75 gram bonzai, 301 gram esrar, 4 gram kokain, 16 uyuşturucu hap ve 2 bin 670 lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 31'i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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