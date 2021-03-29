Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 23 kişiden 5'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede son 1 hafta içerisinde çeşitli uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi.
Ekiplerin uygulama ve operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda, 24 gram metamfetamin, 30 gr sentetik kannobinid, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 18'i emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 5 şüphelide çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Ekipler ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 131 kişiye, toplam 142 bin 432 lira idari ceza uyguladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları ve asayiş uygulamalarında yakalanan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı - Son Dakika