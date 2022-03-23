Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 10 tutuklama - Son Dakika
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 10 tutuklama

23.03.2022 09:35
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 10 tutuklama

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 47 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 47 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçeler genelinde 14- 21 Mart tarihleri arasında 43 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 47 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 418.01 gram metamfetamin, 100 gram esrar, 26 adet sentetik ecza, 516.31 gram eroin ile 53.87 gram bonzai ele geçirildi. - OSMANİYE

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Osmaniye, 21 Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 10 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 10 tutuklama - Son Dakika
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