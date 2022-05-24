Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 11 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 11 tutuklama

24.05.2022 08:16
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 11 tutuklama

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 43 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 43 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ilçeler genelinde 16-23 Mayıs tarihleri arasında 35 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 43 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 326.95 gram metamfetamin, 138.01 gram eroin, 17.29 gram esrar, 33 kök Hint keneviri, 6.92 gram Hint keneviri tohumu, 57 adet sentetik ecza, 0.86 gram toz esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile 3 bin 475 TL para ele geçirildi. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı Yumurtayı göktaşı sandı, ortalığı ayağa kaldırdı Yumurtayı göktaşı sandı, ortalığı ayağa kaldırdı
Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Osmaniye, Narkotik, Kadirli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 11 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
09:55 Minübüs hatalı şerit değiştirdi, motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak durabildi
09:51 Bebeğini emziren kadın bir saniye düşünmeden kazı öldürmeye çalışan kartalı böyle kovaladı
09:44 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'dan açıklama geldi: Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum
09:40 Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert sözler: FETÖ'nün medya ayağının en büyük sözcüsü sendin! İnşallah Allah senin gibileri basından temizler!
09:26 Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ender ve Yıldız Handan'a nasıl bir oyun hazırladı?
09:23 Günübirlik kiralık dairede tüyler ürperten ölüm! 17 yaşındaki Rabia camdan düştü
09:11 Polisin darp ettiği eylemcinin davası 7 yıl sonra sonuçlandı: Devlet, 90 bin TL tazminat ödeyecek
09:07 Kılıçdaroğlu, 248 belediye başkanı ile Van'a gidiyor
09:01 Resmi Gazete'de Milli Uzay Programı Strateji Belgesi konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı
08:59 2 ay önce otobüsü taşlı saldırıya uğramıştı, bu kez de İETT şoförü bıçaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 10:03:17. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 11 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement