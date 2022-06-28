Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 933.53 gram metamfetamin, 23.42 gram eroin, 5.72 gram esrar maddesi, 23.42 gram bonzai ile 330 adet sentetik ecza ele geçirildi. - OSMANİYE

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ilçeler genelinde 21-27 Haziran tarihleri arasında 35 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 45 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Narkotik, Osmaniye, Kadirli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 17 tutuklama - Son Dakika

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