Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 3 tutuklama - Son Dakika
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 3 tutuklama

19.04.2022 09:33
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 3 tutuklama

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 30 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 30 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ilçeler genelinde 11-18 Nisan tarihleri arasında 27 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 30 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 3,5 kilo esrar, 25.67 gram metamfetamin, 21.96 gram bonzai, 40 kök Hint keneviri, 10.38 gram kenevir tohumu, 42 adet sentetik ecza, 6 adet ecstacy ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - OSMANİYE

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Uyuşturucu, Osmaniye, Narkotik, Kadirli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 3 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 3 tutuklama - Son Dakika
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