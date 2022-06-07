Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 6 tutuklama - Son Dakika
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 6 tutuklama

07.06.2022 07:59
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 6 tutuklama

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ilçeler genelinde 30 Mayıs 6 Haziran tarihleri arasında 24 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 33 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 3 kilo 800 gram esrar, 254.78 gram metamfetamin, 9.35 gram eroin, 378 adet sentetik ecza, 300 adet ecstacy, 7 kök Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Narkotik, Osmaniye, Kadirli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 6 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 6 tutuklama - Son Dakika
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