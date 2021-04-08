Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 56 şüpheliden 30'u tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 56 şüpheliden 30'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 1 Mart-8 Nisan arasında operasyonlar düzenlendiği bildirildi.
Operasyonlarda 3 kilo 485 gram esrar, 687,69 gram metamfetamin, 292,98 gram eroin, 497 gram sentetik uyuşturucu, 193 uyuşturucu hap, 13 kök Hint keneviri ile 2 tabanca, av tüfeği ve 4 hassas terazi ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, gözaltına alınan 56 şüpheliden 30'unun tutuklandığı, 26'sının adli kontrol şartıyla, diğerlerinin savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldığı belirtildi.
Açıklamada, operasyonlarda ayrıca uyuşturucu satın alarak kullandığı iddiasıyla 103 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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