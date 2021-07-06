Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 16 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu sattığı iddia edilen şüphelilere yönelik 1- 4 Temmuz'da çeşitli operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda yakalanan 16 zanlının adresleri ve araçlarında, 3 kilo 765 gram sentetik uyuşturucu, 15,44 gram eroin, 2,44 gram esrar, 126 uyuşturucu hap ile sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 zanlı savcılık talimatıyla salıverildi.
Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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