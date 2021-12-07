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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

07.12.2021 10:08
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 50 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 50 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 321,61 gram eroin, 10,17 gram esrar, 98,62 gram metamfetamin, 20,35 gram sentetik uyuşturucu, 66 uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi, 50 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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