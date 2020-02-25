Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların üzerlerinde yapılan aramalarda 5,80 gram eroin, 6,24 gram metamfetamin ve 35,9 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçlamasıyla emniyetteki sorgusu sürüyor.