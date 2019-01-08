Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 22 Gözaltı

Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 22 Gözaltı

1 saat önce

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 22 Gözaltı, System.String[]
Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün belirli mahallelerde ve otogarda ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 10 kilo 301 gram toz esrar, 68 gram eroin maddesi, 4 gram metamfetamin maddesi ile 107 adet ecstasy hap ele geçirildi. Ayrıca, şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan aramalarda ise 5 adet 9 mm çapında tabanca fişeği bulundu.

Öte yandan, uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlamaktan gözaltına alınan 22 şüpheliden 6'sı adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:23 Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa
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