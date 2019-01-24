Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu

Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan baskınlarda 2 kişi gözaltına alındı, 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan baskınlarda 2 kişi gözaltına alındı, 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonrasında, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Şahısların yakalanmasına yönelik, Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyon kapsamında, il merkezindeki Yıldırım Beyazıt ve Esenevler mahalleleri 7 Ocak Şehir Stadyumu civarında belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda, baskın yapılan evlerden bir tanesinde, uyuşturucu esrar maddesinin sobaya atılarak yakıldığı belirlendi.

Çok sayıda ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, satışa hazır bir miktar esrar maddesi ile birlikte, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca ve bunlara ait fişek ele geçirildi. Ayrıca yapılan şahıs sorgulamalarında, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan A.G. ile cezaevi firarisi ve çok sayıda suçtan arama kararı bulunan B.K. gözaltına alındı. 3 kişi hakkında da yasal işlemin yapıldığı operasyon sırasında, polisi gören bir şahsın, delilleri yok etmek için uyuşturucu esrar maddesini yanan sobanın içerisine attığı fark edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:56 Kaynak: İHA

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