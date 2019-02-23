Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu

Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 169 gram eroin ile bin 145 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:34 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel
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