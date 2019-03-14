Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu

Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Osmaniye'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Osmaniye'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'ten temin ettikleri uyuşturucuları Osmaniye'de sattığı iddia edilen zanlılara yönelik 8 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 61 gram eroin, 4 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar ve 17 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:55 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Osmaniye, Güncel
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