Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 21 zanlının ev ve işyerlerinde yapılan aramada, 2,92 gram esrar, 40 gram toz esrar, 2,36 gram metamfetamin, 28 yeşil reçeteye tabi ilaç, 8 kök kenevir, 3 av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi, 16'sı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.