Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu
41 dakika önce
Osmaniye'de uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürüle 2 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:57 Kaynak: AA
'de uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürüle 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 15,95 gram eroin, 39 yeşil reçeteye tabi ilaç ile 1 extacy hap ele geçirildi.
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