Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

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Kadirli ilçesindeki bir depoda yapılan aramada 3 kilo 800 gram esrar ele geçirildiAlınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Yukarı Çiyanlı köyünde K. Z.'ye ait evin bahçesinde 23 kök Hint keneviri buldu.
Kadirli
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:35 Kaynak: AA
ilçesindeki bir depoda yapılan aramada 3 kilo 800 gram esrar ele geçirildi
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Yukarı Çiyanlı köyünde K. Z.'ye ait evin bahçesinde 23 kök Hint keneviri buldu.
Şahsa ait depoda yapılan aramada ise kurutulmuş halde 3 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili K.Z nin gözaltına alındığı, Hint kenevirlerinin ise imha edildiği bildirildi.
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