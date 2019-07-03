Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Kadirli ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 480 kök Hint keneviri ve 40 gram esrar ele geçirildi.

Kadirli ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 480 kök Hint keneviri ve 40 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri ilçeye bağlı Cığcık ve Topraktepe köylerinde A.B. ve O.G.'ye ait iki eve operasyon düzenledi.



Evlerde yapılan aramada 40 gram esrar ile evlerin bahçesine ekilmiş 480 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili A.B. gözaltına alınırken, firari olan O.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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