Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu
54 dakika önce
Osmaniye polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:47 Kaynak: İHA
Osmaniye polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki operasyonda A.T. isimli şahıs gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 142 gram esrar, 87 gram Hint keneviri tohumu, 13 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınan A.T.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - OSMANİYE
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