Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

54 dakika önce

Osmaniye polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Osmaniye polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonda bir kişi gözaltına alındı.


Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki operasyonda A.T. isimli şahıs gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 142 gram esrar, 87 gram Hint keneviri tohumu, 13 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınan A.T.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - OSMANİYE

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:47 Kaynak: İHA
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