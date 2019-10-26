Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

16 dakika önce

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığını tespit etti.


Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 kilo 400 gram esrar ve ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi, Oktay E. ve Orhan E. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 08:58 Kaynak: AA
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