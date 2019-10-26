Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığını tespit etti.



Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 kilo 400 gram esrar ve ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi, Oktay E. ve Orhan E. gözaltına alındı.