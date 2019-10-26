Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu
16 dakika önce
Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 08:58 Kaynak: AA
Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığını tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 kilo 400 gram esrar ve ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi, Oktay E. ve Orhan E. gözaltına alındı.
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