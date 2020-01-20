Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişinin evinde 641 gram esrar ile 0,45 gram eroin ele geçirildi.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişinin evinde 641 gram esrar ile 0,45 gram eroin ele geçirildi.


Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez ilçe Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir şahsa ait eve 18 Ocak 2020 tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüphelinin evi ve arabasında yapılan aramada 8 parça halinde 641 gram esrar ile 0,45 gram eroin ele geçirildi.


İkamette olmadığı için yakalanamayan şahsı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - OSMANİYE

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:37 Kaynak: İHA
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