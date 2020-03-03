Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 gram esrar ele geçirildi.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve bağımlılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Mevlana Mahallesinde oturan E.K.'nin evine operasyon düzenleyen polis, özel eğitimli narkotik köpeği "Poyraz" ile evde yaptığı aramada, ahşap masaya gizlenmiş 20 gram esrar maddesi buldu.


Evdeki E.K. gözaltına alındı. - OSMANİYE

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:03 Kaynak: İHA
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