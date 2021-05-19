Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Osmaniye'de bir şahsın evinde yapılan aramada 19 kök hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri bir şahsın evinde hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı. M.Ç. isimli şahsın evine operasyon düzenleyen ekipler, ikametgahta yaptıkları aramada çeşitli boylarla 19 kök hint keneviri ile 0,81 gram esrar ve 0,90 gram bonzai ele geçirdi.

Şahıs hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi" suçu kapsamında tahkikat başlatıldı. - OSMANİYE