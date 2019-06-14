Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
4 saat önce
Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:00 Kaynak: AA
'nin Bahçe
ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arıklıkaş köyündeki bir tarlada Hint keneviri ekili olduğu yönündeki bilgi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Tarlada ekili vaziyette 76 kök Hint keneviri bulan ekipler, buranın yakınındaki bir evde ise 26 kilogram esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti iddiasıyla H.Ş, Ö.S. ve H.S. gözaltına aldı.
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