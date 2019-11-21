Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika Güncel Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

OSMANİYE'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde temini ve satışına yönelik düzenlendiği operasyonlarda, 3 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

OSMANİYE'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde temini ve satışına yönelik düzenlendiği operasyonlarda, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sabahın erken saatlerinde şüphelilere ait 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 83 adet uyuşturucu-uyarıcı hap, 1 tabanca, 2 HK-33 piyade tüfeği fişeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan, B.B.K., A.K. ve D.E.'nin sorgularının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.


Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor
Türü tehlike altında olan vaşak, ayağından asılmış şekilde ölü olarak bulundu Ölümü şüpheli bulunan genç sahte alkolden hayatını kaybetmiş Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 18:59:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]