Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerce merkez ilçede uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işleyen B.B.K., A.K. ve D.E. isimli şahıslar hakkında yürütülen çalışmalarda, şüphelilere ait 3 adreste arama yaptı. Aramalarda 83 adet uyuşturucu-uyarıcı hap, 1 adet tabanca, 2 adet HK-33 piyade tüfeği fişeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan 3 şahsın adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - OSMANİYE

Osmaniye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:30 Kaynak: İHA
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