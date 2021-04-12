Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
12.04.2021 09:43
OSMANİYE'de uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
OSMANİYE'de uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanıcılarına ve satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 205,63 gram bonzai, 1,09 gram eroin, 0,67 gram metamfetamin ve yeşil reçeteye tabi 8 hap ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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