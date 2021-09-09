Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal edilerek satıldığı ihbarı üzerine Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk köyünde İ. İ., Ö. İ. ve G. İ'ye ait ikametlere operasyon düzenlendi.

Evlerde ve şüphelilere ait arazilerde yapılan aramada, 1 kilogram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ile 150 kök Hin keneviri ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.