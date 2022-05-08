Son Dakika | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
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Son Dakika | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

08.05.2022 00:11

Son dakika 3. sayfa haberi... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

OSMANİYE - Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Kameraya yansıyan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken bir miktar uyuşturucu maddenin bahçe duvarında bulunan briket deliğine saklanması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında madde ticareti yaptıkları iddiasıyla M.T. isimli şahsı fiziki takibe aldı. Takip neticesinde M.T. isimli şahsın adrese yüklü miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tüfek getireceği bilgisini alan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Adrese düzenlenen operasyonda M.T., S.D.E. ve K.B. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T., S.D.E. ve K.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan operasyonda ekiplerin baskın anı kameraya yansırken didik didik aranan adreste bir miktar uyuşturucu maddenin bahçe duvarında bulunan briket deliğine gizlenmesi dikkat çekti.

Operasyon kapsamında adreste yapılan aramada 323,47 gram metamfetamin, 230,67 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet çalıntı motosiklet ile 21 bin 850 lira nakit para ele geçirildi.

Son Dakika | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Son Dakika | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Son Dakika | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Son Dakika | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Son Dakika | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika


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