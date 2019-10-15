Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve köylerde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçları kapsamında E.G., Y.G., C.A. ve C.A. gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda, 37 adet uyuşturucu hap, 93 gram kubar esrar maddesi, 320 gram esrar tohumu ve 3 adet av tüfeği ele geçirildi.



Gözaltına alınan 4 kişinin jandarmada sorgusu sürerken, 9 kişi hakkında da adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - OSMANİYE