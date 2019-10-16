Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Son Dakika Güncel Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

1 saat önce

Osmaniye'de uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Osmaniye'de uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı öne sürülen şüphelilere yönelik Sumbas ilçesine bağlı Akdam köyünde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda C.A. (52), E.G. (48), Y.G. (29), B.G. (34) ve C.A (25) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 82 gram kubar esrar, 27 uyuşturucu hap, 252 gram kenevir tohumu ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:48 Kaynak: AA
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