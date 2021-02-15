Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

15.02.2021 13:49
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçtaki 2 şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki sorgusunun ardından 3 eve düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika


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