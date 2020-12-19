Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Öte yandan, zanlılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 25 bin 200 lira ceza da uygulandı.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki sorgusunun ardından bir eve düzenlenen baskında da 6 kişi yakalandı.

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