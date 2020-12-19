Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri bir motosikleti durdurdu.
Motosikletteki 2 kişinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki sorgusunun ardından bir eve düzenlenen baskında da 6 kişi yakalandı.
Şüphelilerin adresinde 6 gram metamfetamin, 2 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Öte yandan, zanlılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 25 bin 200 lira ceza da uygulandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika