Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

21.07.2022 16:24
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Jandarma tarafından bir evde yapılan operasyonda 305 kök kenevir bitkisi ve bin 470 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Jandarma tarafından bir evde yapılan operasyonda 305 kök kenevir bitkisi ve bin 470 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma ve Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kom Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Sumbas ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde E.A. adlı kişinin evi ve eklentilerinde yaptıkları aramada 305 kök kenevir bitkisi ve bin 470 gram esrar maddesi, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet makineli tabanca, 7 adet şarjör, 104 adet 7,65 mm çapında piyade tüfeği fişeği, 92 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve 39 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi.

Olayla ilgili E.A adlı kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Osmaniye, Kenevir, Sumbas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika
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