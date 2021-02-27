Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama - Son Dakika
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama

27.02.2021 01:00

OSMANİYE'de, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 10'u tutuklandı.

OSMANİYE'de, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 10'u tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 Şubat günü İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 129 polis ile kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat Timlerinin de desteğiyle belirlenen adreslere yapılan şafak baskınında 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; kesici aletin kabza kısmı içerisinde zulalanmış 33.88 gram metamfetamin, 57 gram bonzai, 13 gram eroin, 10 hap, yeşil reçeteye tabi 58 hap, namlu kısmı değiştirilmiş kurusıkıdan bozma tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, çalıntı motosiklet ve bisiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 17 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama - Son Dakika
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