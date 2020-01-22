Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

6 saat önce

Osmaniye'de uyuşturucu imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama, System.String[]

Osmaniye'de uyuşturucu imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, merkez ilçede 12 Aralık 2019-21 Ocak 2020 tarihleri arasında uyuşturucu imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik başlatılan faaliyette icra edilen operasyonlarda 21 gram metamfetamin, 52 gram eroin, 193 gram esrar maddesi, 151 adet uyuşturucu-uyarıcı hap, 1 adet tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 37 adet fişek, 1 adet otomatik av tüfeği, 1 adet 30 santim uzunluğunda komando bıçağı, 1 adet gök bombası, 2 adet hassas terazi, 83 adet uyuşturucu maddeyi satışa hazırlamak için paketlemede kullanılan kilitli poşet ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.


Yürütülen planlı faaliyet süresince gözaltına alınan örgüt lideri dahil 2 şüpheli tutuklandı. Operasyon günü gözaltına alınan 6 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor. - OSMANİYE

Osmaniye, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:48 Kaynak: İHA
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