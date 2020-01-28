Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

6 saat önce

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, teknik takibe aldığı şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.


Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen S.K. tutuklandı. - OSMANİYE

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:39 Kaynak: İHA
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