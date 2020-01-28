Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, teknik takibe aldığı şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.



Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen S.K. tutuklandı. - OSMANİYE