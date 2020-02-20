Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı ve kullandığı ileri sürülen şüphelilere yönelik şafak operasyonu düzenledi.

Belirlenen adreslerdeki 14 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, bir miktar uyuşturucu, biri kurusıkı iki tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından Kadirli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.