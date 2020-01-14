Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

11 dakika önce

Osmaniye'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı, System.String[]

Osmaniye'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Uyuşturucuyla Mücadele şubeleri ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Helikopter destekli, özel harekat ve narkotim ekiplerinin de yer aldığı operasyonda 15 adrese eş zamanlı baskın yapılarak, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik köpeği "Poyraz"ın da kullanıldığı operasyonda, 171 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram esrar, 37 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:24 Kaynak: AA
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