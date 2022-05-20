Uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

20.05.2022 17:25

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 200 polisin katılımıyla belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Polis ekipleri ev, iş yeri ve araçlarda narkotik köpeği "Pars" ile yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ve av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli emniyete götürüldü.

Uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

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Kaynak: AA

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