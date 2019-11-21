Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
Son Dakika Güncel Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı - Son Dakika

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

6 saat önce

Osmaniye'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı, System.String[]

Osmaniye'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu imal ederek ticaretini yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda B.B.K, A.K. ve D.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile bir tabanca ele geçirildi.

Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:48 Kaynak: AA
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